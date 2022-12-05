​Зеленський став людиною року за версією Financial Times

"Україна здивувала весь світ, коли вистояла після повномасштабного вторгнення Росії в лютому, а згодом - відвоювала велику частину територій, які захопили окупанти".

Британська газета Financial Times назвала "Людиною року" президента України Володимира Зеленського.

За визначенням видання, він втілює стійкість свого народу і "став прапороносцем ліберальної демократії".

"44-річний Зеленський заслужив місце в історії своїм надзвичайним проявом лідерства та сили духу", - йдеться у матеріалі.

У FT відзначають, що Україна здивувала весь світ, коли вистояла після повномасштабного вторгнення Росії в лютому, а згодом - відвоювала велику частину територій, які захопили окупанти.

Британська газета також звернула увагу на ефективність української дипломатії та роботи Зеленського у цьому напрямку. Зазначається, що Київ зумів згуртувати Захід у коаліцію на підтримку України, зокрема, - в плані фінансів та постачання зброї.

FT також називає Зеленського антиподом президента РФ Володимира Путіна, "чия одержимість відновленням імперії коштувала сотень тисяч життів".

"Зеленський став втіленням мужності та стійкості українського народу в боротьбі з російською агресією. Саме з цих причин Financial Times обрала Зеленського людиною року", - обґрунтовують у виданні свій вибір.

В інтерв’ю FT Зеленський заявив, що не покинув Київ у перші дні війни не через велику хоробрість, а через відповідальність: "Я більше відповідальний, ніж хоробрий. . . Я просто ненавиджу підводити людей".

Газета зазначає, що Зеленський став президентом, будучи новачком у політиці, та очолив країну, яка уже п’ять років вела війну проти російських загарбників.

Торік FT назвало "Людиною року" Ілона Маска.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю FT Зеленський наголосив, що перемовини третіх країн з Росією щодо припинення вогню в Україні без позиції українців та їхнього президента - неможливі.

У 2020 році Зеленський з'явився на обкладинці британського журналу The Guardian.