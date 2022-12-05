Санкції заважають Росії поповнювати запаси зброї для війни в Україні, - Блінкен

"Ми бачимо руйнівні наслідки санкцій у всіх галузях економіки, і ці наслідки лише посилюються".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що західні санкції проти Росії з кожним днем змушують Москву платити все більшу ціну та ускладнюють її спроби поповнювати запаси зброї для продовження війни з Україною.

Про це він роозповів в інтерв'ю каналу CNN, передає "Голос Америки".

За словами Блінкена, в умовах торговельного контролю, запровадженого США та їх союзниками, Росія не може імпортувати деталі, необхідні для створення нових озброєнь. Він також зазначив, що витрати РФ "зростають з кожним днем".

"Ми бачимо руйнівні наслідки санкцій у всіх галузях економіки, і ці наслідки лише посилюються. І зокрема, якщо ви подивіться на зусилля Росії щодо модернізації своєї економіки, будь то енергетичні технології, базова телекомунікаційна інфраструктура, оборонна та аерокосмічна промисловість, то з кожним днем, який проходить в умовах цих санкцій, тягар Росії стає все важчим і важчим, а її здатність вести подібні війни дедалі менше", - зазначив Блінкен.

За його словами, західні союзники постійно шукають способів ще більше посилити санкції, щоб підірвати російську економіку та її військові зусилля.

"Путін спробував стерти Україну з карти, стерти її ідентичність, повернути її до кабалу Росії – це не вдалося. Потім він зайнявся захопленням земель на сході та півдні України – це не вдалося, тому що українські військові дали відсіч і повернули собі більшу частину території, яку захопив Путін", – наголосив держсекретар.

Блінкен звинуватив Росію в тому, що вона "намагається використовувати зиму у своїх цілях", завдаючи масштабних авіаударів по українській інфраструктурі.

"Це справжнє варварство", - наголосив він.

Нагадаємо, Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев’ятий пакет санкцій проти Росії, який стосуватиметься фінансових структур. Раніше Рада ЄС ухвалила рішення про обмеження ціни на російські нафту та масла.