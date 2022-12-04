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У Мінреінтеграції розповіли, як постраждалі від війни можуть отримати допомогу від Естонської ради біженців

Перевагу віддають найбільш вразливим категоріям населення.

У Мінреінтеграції розповіли, як постраждалі від війни можуть отримати допомогу від Естонської ради біженців
Фото: Вінницька ОДА

Естонська рада у справах біженців надає грошову допомогу постраждалим від війни українцям.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За інформацією відомства, перевагу віддають найбільш вразливим категоріям населення.

Розмір грошової допомоги становить 2200 грн. Кошти можна отримати, якщо потерпілий не бере участі в інших програмах підтримки.

Цю фінансову допомогу виплачують упродовж трьох місяців. На першу виплату доведеться почекати до п'яти днів після підтвердження заяви.

Мінреінтеграції

Фото: Мінреінтеграції України
розробило інфографіку, де більш детально описало умови отримання коштів.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення залучити 200 млн євро гранту від KfW (державного банку уряду Німеччини) для потреб переселенців.

United for Ukraine надасть безкоштовне житло українським біженцям у 45 країнах ЄС.

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