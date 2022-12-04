Окупанти щодня втрачають під Бахмутом від 50 до 100 осіб, - Східне угруповання ЗСУ

Російські війська щодня втрачають на Бахмутському напрямку від 50 до 100 осіб. Стільки ж окупантів отримують поранення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, інформує РБК-Україна.

"Тут можна приблизно сказати по динаміці, округлити, звичайно. В районі від 50 до 100 людей вони можуть втратити тільки на Бахмутському напрямку. Це тільки вбитими і стільки ж пораненими залежно від доби", - заявив речник.

Ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою, але контрольованою. За словами Череватого, окупанти не зможуть оточити українські війська у Бахмуті, оскільки ЗСУ тримають оборону та відбивають атаки ворога.

Водночас він зазначив, що росіяни намагаються змінювати тактику бою під Бахмутом. Зокрема, найманці формують невеликі групи, щоб проникнути на українські позиції.

За словами Череватого, 2 грудня окупанти втратили у боях під Бахмутом 81 особу. 68 окупантів було поранено.

Нагадаємо, що прикордонники на околицях Бахмута збили ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34.