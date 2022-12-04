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Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився, - Данілов про пропозиції Макрона

Секретар РНБО вважає, що країні-терористу не можна давати "гарантії безпеки".

Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився, - Данілов про пропозиції Макрона
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Позбавлена ядерної зброї й демілітаризована Росія – це краща гарантія миру для Європи та світу.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов написав у Facebook.

Данілов прокоментував пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона про необхідність гарантій безпеки для Росії.

"Країні-терористу та вбивці хочуть надати "гарантії безпеки"? Замість Нюрнбергу - підписання угоди з Росією і рукостискання? Українська кров на руках Путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився", - написав Данілов.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон впевнений, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів. При цьому він вважає, що Росія потребуватиме гарантій безпеки.

Раніше Макрон розповів, що знову збирається поговорити з російським президентом Володимиром Путіним. Він вже зазначав, що буде вести з ним переговори, "коли це буде необхідно".

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