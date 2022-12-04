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На Донеччині загинули п’ятеро добровольців з Грузії

Вони були вбиті у боях під Бахмутом.

В суботу, 3 грудня, у боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії, які добровільно стали на захист України.

Про це посольство України в Грузії повідомило у Facebook.

"Грузинські добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія загинули 3 грудня у боротьбі з російськими окупантами під Бахмутом", – йдеться у повідомленні.

Фото: Посольство України в Грузії

Нагадаємо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала воєнними злочинами та засудила звірства Росії, скоєні у звільненому від окупаційних військ Ізюмі.

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