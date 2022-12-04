Дніпропетровщину вороги обстрілювали з "Градів", на Луганщині із танків стріляли по Білогорівці, - ОВА

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Про це повідомляють обласні військові адміністрації.

Сумщина: вночі ворог здійснив два обстріли прикордонних громад. По с. Заруцьке Глухівської громади Шосткинського району здійснено мінометний обстріл. Також по території у напрямку с. Нововасилівка Зноб-Новгородської громади Шосткинського району — поодинокі постріли зі стрілецької зброї. Інформація про постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури наразі уточнюється. Вчора протягом дня росіяни обстріляли Есманську громаду. По одному з прикордонних сіл вдарили з мінометів. Внаслідок обстрілу пошкоджено майстерню одного з місцевих підприємств та лінії електропередач.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоолександрівка, Ольгівське, Дорожнянка, Новоданилівка, Білогір'я, Залізничне, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ, Біленьке, Новопавлівка, Гуляйполе, Плавні, Кам'янське. Надійшло 25 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території.

На Дніпропетровщині росіяни вночі обстрілювали щогодини з «Градів» та важкої артилерії по чотирьох громадах - Нікопольській, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській. На щастя, усюди минулося без постраждалих. Бо більшість людей звідти виїхали. У Червоногригорівській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, господарські споруди, гаражі та лінії електропередач. У інших громадах триває обстеження територій. Деталі атак уточнюються.

Харківщина: окупанти знову завдають артилерійський та ракетних ударів по Куп‘янщині. У Куп'янськ-Вузловому внаслідок обстрілів було пошкоджено дорожнє покриття, залізничну інфраструктуру. Вночі ракети С-300, запущені росіянами, пошкодили вікна та дахи в 5-ти приватних домоволодіннях Шевченківської громади. Постраждалих немає. Також є пошкодження ліній передач. Також вночі з боку РФ відбувся ще один ракетний обстріл смт. Шевченкове. Росіяни завдавали протягом доби удари по населених пунктах Вовчанської громади та прикордонних селах Харківського району, а також Ізюмщині. Без постраждалих.

Луганщина: підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога поблизу Площанки і Білогорівки. Із танків та різнокаліберної артилерії росіяни відкривали вогонь по вищеназваних населених пунктах, а також по Макіївці. Так званий «уряд лнр» "заднім числом" встановив тарифи на комунальні послуги у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку, Лисичанську та Кремінському районі. До прикладу, у Сєвєродонецьку – з липня.

Донеччина: зранку — обстріли Авдіївки та населених пунктів Очеретинської громади. Найгарячішими точками залишаються Бахмут, Авдіївка, Вугледар. Вони під постійними обстрілами. Вчора вдень і ввечері — кілька обстрілів Торецька, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Також росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, поцілили у промислове підприємство. Жертв серед цивільних немає. За минулу добу на Донеччина: 1 загиблий і 5 поранених.

Миколаївська область: сьогодні вночі — мінометний обстріл по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Минулої доби ворожих обстрілів зазнав один з населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: ворог продовжує обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ та звільнених населених пунктів Херсонської області. Не припиняє обстрілів передмістя та міста Херсон. Росіяни вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки, повідомляє Центр Національного спротиву. Були вивезені усі представники окупаційної адміністрації та «поліцаї». У всіх населених пунктах Каланчацької ТГ відбулася ротація військових РФ.

У Генічеській ТГ окупаційна влада продовжує тиснути на молодь, «програмують на пошану РФ». У Херсоні відновлено електропостачання, 75% міста завдяки енергетикам знову зі світлом. Загалом оператори мобільного зв’язку відновили роботу 84 базових та 3 пересувних станцій на звільненій Херсонщині. Херсонщина постійно отримує гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій, намагаються покращити тактичне положення.