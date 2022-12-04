Головне за ніч. Неділя, 4 грудня

17 відбитих атак противника на Донбасі, ворожі обстріли Дніпропетровщини та Миколаївщини, початок програми “Зерно з України”, виставка до 300-річчя Сковороди.

За прогнозами синоптиків, неділя в Україні буде хмарною з проясненнями і доволі прохолодною: у східних областях уночі було до 13° морозу, вдень буде 0-5° із мінусом, на решті території трохи тепліше.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що вчора ЗСУ відбили 17 атак окупантів ву районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 22 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Також українські воїни збили ворожий літак “Су-25” та безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.

Противник минулої доби завдав 10 ракетних, 16 авіаційних ударів, а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Шевченкове Харківської області та Краматорськ на Донеччині.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 4 грудня – у нашій новині.

Уночі російські війська обстріляли з “Градів” та важкої артилерії чотири громади Дніпропетровської області, одне з сіл у Запорізькій області, здійснили мінометний обстріл акваторії Очаківської громади у Миколаївській області.

Постраждалих, на щастя, немає.

Перше судно в межах української гуманітарної програми “Зерно з України” 3 грудня прибуло до Ефіопії. До порту Дорале доправлено 25 тисяч тонн української пшениці.

Друге судно, завантаження якого завершується в українському порту Чорноморськ, наступного тижня попрямує до Ефіопії з 30 тисячами тонн пшениці на борту.

Третє судно доправить 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці у Сомалі (завантаження в Одеському порту).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про гуманітарну програму “Зерно з України” 15 листопада, під час саміту “Групи двадцяти”. 26 листопада ініціатива Глави держави, спрямована на допомогу продовольством країнам Африки та Азії, що потерпають від голоду, була офіційно започаткована на установчому “International Summit оn Food Security”, у межах якого до програми долучилися понад 30 країн і міжнародних організацій.

Загалом у межах гуманітарної ініціативи наша держава планує відправити понад 60 суден до Ефіопії, Судану, Південного Судану, Сомалі, Конго, Кенії, Ємену тощо.

В Українському домі відкрилася виставка до 300-річчя з дня народження видатного українського мислителя й письменника Григорія Сковороди, що відзначається третього грудня.

Серед перших відвідувачів - Президент і перша леді України Володимир та Олена Зеленські.

“Виставка покликана переосмислити образ Григорія Сковороди, представити нові грані його життєвого й творчого шляху та розкрити ідею персональної свободи, яка вже впродовж 300 років перемагає темряву”, – йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

У межах проєкту можна здійснити 3D-тур селом Сковородинівка на Харківщині, де розташований Національно літературний-меморіальний музей Г. Сковороди.

На виставці представлено вцілілу статую мислителя зі зруйнованого російськими обстрілами музею, що стала легендарною.

Також тут можна побачити портрети Сковороди – від єдиного прижиттєвого до сучасних експериментальних, створені спеціально для експозиції комікси від українських художників, послухати барокову музику й зіграти в інтерактивну гру-тест на планшетах.

“Дуже важливо, що навіть під час повномасштабної війни організовуються такі виставки. “Світ Сковороди” – це про ідею свободи в різних її вимірах. А сьогодні ми якраз і боремося за нашу свободу”, – зазначив Володимир Зеленський.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!