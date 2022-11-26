За них закуплять продовольство для країн Африки та Азії.

За результатами першого Міжнародного установчого саміту продовольчої International Summit оn Food Security зібрано близько 150 млн доларів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками саміту в Києві.

Саміт відбувся у межах реалізації української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

Кошти будуть використані на закупівлю продовольства для країн Африки та Азії, що потерпають від голоду.

Президент повідомив, що на сьогодні вже понад 20 держав і Європейський Союз беруть фінансову участь у цій ініціативі, ще понад десять держав готуються приєднатися. Він запропонував партнерам України обрати для себе той спосіб участі в програмі, який відповідатиме наявним умовам.

“Наші дипломати й партнери працюватимуть постійно, щоб розширити коло учасників ініціативи. Зараз ми вже підсумовуємо гроші. На сьогодні на першому установчому саміті ми зібрали близько 150 мільйонів доларів”, – повідомив Глава Української держави.

Фото: Сайт президента

Зеленський також зазначив, що сьогодні за підсумками саміту ухвалено Спільну заяву, яка є відкритою для приєднання інших держав протягом усього періоду роботи ініціативи Grain from Ukraine.

За його словами, для України глобальна безпека й захист людей – не порожні слова, адже наша країна добре знає, що таке голод. Саме сьогодні вшановують памʼять жертв Голодомору – скоєного Кремлем геноциду, який у 1932-1933 роках забрав життя мільйонів українців.

“Наш народ пам’ятає це страшне мовчання, яке було саме в ті роки – 1932-1933-ті. Зараз ми маємо зробити все можливе, щоб урятувати якнайбільше людей і відновити якнайбільше елементів глобальної безпеки. Ми маємо позбавити Росію цієї зброї – зброї під назвою голод”, – наголосив Президент.

Фото: Сайт президента

Зеленський подякував лідерам, які прибули до Києва для особистої участі в першому саміту International Summit оn Food Security: Президенту Угорщини Каталін Новак, Прем’єр-міністру Бельгії Александру Де Кроо, Прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому та Прем'єр-міністру Литви Інгріді Шимоніте, а також усім лідерам держав та міжнародних організації, які приєдналися до заходу в онлайн-форматі.“Дякую також окремо Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу та Президенту Туреччини Ердогану за дієву участь у захисті зернової експортної ініціативи, яка вже стала однією з важливих глобальних гарантій стабільності”, – додав він.

Нагадаємо, Україна ініціювала створення міжнародної Координаційної групи з попередження голоду. Програма "Grain from Ukraine" передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023 року.