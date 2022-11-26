До саміту долучилися більше двох десятків лідерів держав та міжнародних організацій.

Сьогодні у Києві відбувся Установчий міжнародний саміт продовольчої безпеки, ініціативи “Grain from Ukraine”.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

До саміту долучилися більше двох десятків лідерів держав та міжнародних організацій.

Серед них: президенти, прем’єр-міністри та інші керівники ЄС, Франції, Німеччини, Бельгії, Угорщини, Литви, Польщі, Фінляндії, Швеції, Естонії, Болгарії, Латвії, Словенії, Хорватії, Нідерландів, Катару, представники інших країн, а також структур ООН, НАТО, Агентства США з міжнародного розвитку та інших міжнародних фундацій із розвитку.

“Україна є жертвою незаконної агресивної війни з боку Росії та стоїть на передовій конфлікту, який сформує XXI століття. Незважаючи на те, що країна бореться з нестачею продовольства, спустошеними сільськогосподарськими угіддями та повсюдним відключенням світла, ми ніколи не забудемо свою роль відповідального громадянина світу, особливо тому, що ми самі пережили голод як нація. Африка відчайдушно потребує їжі, і Україна готова підтримати незахищених людей у скрутну годину”, – зазначив президент України Володимир Зеленський.

Програму підтримуватиме нова Міжнародна координаційна група із запобігання голоду (ICGPH), до складу якої входять представники урядів, корпорацій та міжнародних партнерів, які можуть безпосередньо впливати на забезпечення харчових потреб мільйонів людей у всьому світі.

За результатами саміту було ухвалено Спільну декларацію, яка має відкритий статус.

Координатором реалізації програми Grain from Ukraine призначено керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

“Ініціатива Grain from Ukraine може стати реальною допомогою країнам, що перебувають на межі голоду. Її суть полягає у закупівлі країнами-учасниками проекту агропродукції в українських виробників та передача її країнам, що цього потребують. Програма передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023 року. Низка держав уже ухвалили рішення щодо участі в ініціативі й готові стати її донорами. Сподіваємося, що коло наших партнерів у реалізації продовольчої ініціативи Grain from Ukraine і надалі буде тільки розширюватися”, – прокоментував міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Зазначимо, спільно з німецьким Урядом та за підтримки Всесвітньої продовольчої програми 15 листопада вийшло судно Nord Vind. На його борту – 27 тисяч тонн продовольчої пшениці для мешканців Ефіопії.

Найближчим часом у порту Чорноморськ розпочнеться завантаження другого судна Calisto – це ще 30 тисяч тонн пшениці для мешканців Ефіопії.