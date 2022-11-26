​90 років тому керівництво СРСР використало голод проти українців, а сьогодні Росія знову використовує голод як зброю, - Шольц

Керівництво СРСР 90 років тому використало голод проти українців, а сьогодні Росія знову використовує голод як зброю.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у відеозверненні до ініціативи "Зерно з України" з нагоди 90-х роковин Голодомору, передає Укрінформ.

Шольц наголосив, що "великий голод", навмисно спровокований Сталіним, убив понад 3,3 мільйона українських жінок, чоловіків і дітей; що застосовувана тоді жахлива тактика передбачала вилучення та конфіскацію зерна й продовольства, а також - примусову депортацію українців.

"Сьогодні ми єдині в тому, що голод більше ніколи не повинен використовуватися як зброя. Ось чому ми не можемо терпіти те, що ми спостерігаємо: найгіршу глобальну продовольчу кризу за останні роки з жахливими наслідками для мільйонів людей – від Афганістану до Мадагаскару, від Сахелю до Африканського Рогу", - сказав він.

Шольц зазначив, що світ знає, що, націлившись на сільськогосподарську інфраструктуру в Україні та блокуючи чорноморські порти протягом місяців, Росія погіршила цю ситуацію.

"Ми сьогодні тут, щоб надіслати чіткий месседж: ми не приймаємо цинічну війну Росії. Тому ми із задоволенням беремо участь в ініціативі «Зерно з України». Тому ми продовжуємо доставляти продовольчу допомогу найбільш постраждалим", - сказав канцлер.

Шольц привітав успішні зусилля ООН щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи та додав, що світ дуже уважно стежить за тим, чи виконує Росія свої зобов'язання.

"Сьогодні ми знову посилюємо підтримку: зараз прямує корабель Всесвітньої продовольчої програми, який спонсорує Німеччина, щоб доставити українське зерно до Ефіопії", - поінформував Шольц.

Він також оголосив, що Німеччина надасть додаткові 10 мільйонів євро для подальших поставок зерна з України в координації зі Всесвітньою продовольчою програмою.

"Ви можете розраховувати на нашу підтримку! Кожен корабель, який плаває в рамках цієї ініціативи, не просто перевозить зерно. Він несе надію для голодних у світі. І це несе важливий меседж: повідомлення про те, що ми єдині, що ми подолаємо цю війну і що наша спільна людяність переможе", - підсумував Шольц.

Раніше очільник МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс також заявив, що через 90 років після Голодомору Росія здійснює новий геноцид українців та закликав перемогти наступників Сталіна.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запросив Шольца на церемонію відкриття ініціативи "Зерно з України" 26 листопада. Ініціатива присвячена політично важливому питанню глобальної продовольчої безпеки та має на меті започаткувати пожертвування українського зерна через Чорноморський коридор до країн, що розвиваються, починаючи з сьогоднішнього дня, з 90-тих роковин Голодомору.

Наступного тижня в середу Бундестаг розглядатиме резолюцію щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.

День пам'яті жертв Голодоморів в Україні відзначають щороку в четверту суботу листопада на підставі указів президента 1998 та 2007 років.