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У 90% будинків Києва відновили тепло

Без світла залишаються ще чверть споживачів.

У 90% будинків Києва відновили тепло
Фото: Пресслужба Харківської міськради

У Києві теплопостачання відновили у 90% житлових будинків. Проте без світла залишаються ще чверть споживачів.

Про це повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

Він розповів, що сьогодні відвідав одну з найбільших котелень столиці. Поспілкувався з тепловиками, перевірив, як вони працюють, щоб повернути тепло в домівки киян.

"На сьогодні теплопостачання відновили в понад 90% житлових будинків столиці. Кілька діб для цього працювали понад три тисячі спеціалістів «Київтеплоенерго». І продовжують працювати цілодобово, щоб тепло було в усіх киян", - зазначив Кличко.

Що стосується енергопостачання, мер повідомив, що наразі без світла в Києві лишаються 25% споживачів.

"Енергетики докладають усіх зусиль, аби відновити енергопостачання в будинки мешканців столиці", - запевнив міський голова.

Водопостачання наразі вже повернули в усі домівки мешканців столиці.

Кличко також не виключає, що в неділю, 27 листопада, столиця повернеться до планових графіків відключень електроенергії.

Нагадаємо, зранку повідомлялося, що в Києві протягом 24 годин мають повністю відновити постачання електроенергії та опалення.

Електроенергія, водопостачання і опалення зникли унаслідок масованого ракетного удару Росії 23 листопада. Станом на вчорашній ранок опалення вдалося повернути тільки третині мешканців, світло – половині, але комунальники працювали цілодобово, щоб постачання відновилося для усіх.

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