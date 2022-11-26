Обидва блоки Хмельницької АЕС під'єднані до єдиної енергосистеми

Без електропостачання залишилось 19% споживачів в області.

У Хмельницькій області аварійні та стабілізаційні відключення світла відбуваються у понад 540 населених пунктах

Про це повідомив у Телеграм голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Згідно з графіками відключено електроенергію у 431 населеному пункті області. Без електропостачання залишилось 19% споживачів. Крім того з технічних причин знеструмлено 110 населених пунктів області", - йдеться у повідомленні.

Перший та другий енергоблоки Хмельницької АЕС під'єднані до Єдиної енергетичної системи України.

Нагадаємо, що 25 листопада другий енергоблок Хмельницької АЕС під'єднали до єдиної електромережі України на мінімально контрольований рівень потужності. Перед цим підключили до єдиної системи перший енергоблок Хмельницької АЕС.