Електропостачання відновили на всій Харківщині, крім одного міста, - Синєгубов

Енергетики Харківської області відновили електропостачання майже всіх споживачів, яких було знеструмлено через російські обстріли.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Фахівці продовжують роботу, щоб повернути енергопостачання ще 5 тисячам споживачів у Куп’янську”, - написав голова ОВА.

Він наголосив, що для зниження електроспоживання та стабілізації системи були застосовані графіки погодинних відключень.

Нагадаємо, комунальні служби Харкова та енергетики повністю поновили водо- та електропостачання у місті.