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Електропостачання відновили на всій Харківщині, крім одного міста, - Синєгубов

На Харківщині діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Електропостачання відновили на всій Харківщині, крім одного міста, - Синєгубов
Фото: Олександр Павлюк

Енергетики Харківської області відновили електропостачання майже всіх споживачів, яких було знеструмлено через російські обстріли.  

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Фахівці продовжують роботу, щоб повернути енергопостачання ще 5 тисячам споживачів у Куп’янську”, - написав голова ОВА. 

Він наголосив, що для зниження електроспоживання та стабілізації системи були застосовані графіки погодинних відключень. 

Нагадаємо, комунальні служби Харкова та енергетики повністю поновили водо- та електропостачання у місті.

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