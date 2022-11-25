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Воєнна розвідка активно задіює народний супутник, - ГУР

За його допомогою виявлено та підтверджено близько 2600 одиниць військової техніки.

Воєнна розвідка активно задіює народний супутник, - ГУР
Кримський міст (фото з народного супутника)
Фото: ICEYE

ГУР МО провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування ворога, як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території окупанта та його союзників, завдяки співпраці з благодійним фондом Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE та контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників.

Про це повідомляє пресслужба воєнної розвідки.

"Загалом, завдяки проекту, в якому взяла участь велика кількість патріотів України, виявлено та підтверджено близько 2600 одиниць військової техніки. Зокрема: танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК "Іскандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцир-С1", ворожі РЛС, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога" - інформує розвідка.

Крім того, повідомляється, що отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі.

Нагадаємо, на початок листопада фонд Притули оголосив новий великий збір - на 50 британських бронетранспортерів "Спартан".

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