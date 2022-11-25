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Перехоплення ГУР: окупанти розстріляли 28 ромів за те, що ті отруїли роту росіян горілкою

Росіяни хочуть повернутись додому та готові знищувати власних командирів.

Перехоплення ГУР: окупанти розстріляли 28 ромів за те, що ті отруїли роту росіян горілкою
Фото: ГУР МО

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського загарбника, в якій він розповідає про беззаконня, які відбуваються на окупованих РФ територіях. Так, серед повідомленого ним, окупаційною воєнною поліцією було розстріляно 28 ромів.

Про це повідомляє ГУР МО у Telegram.

"Знаєш, яке тут беззаконня в містах відбувається? Військова поліція нещодавно циган розстріляла, 28 осіб, до стінки їх приставила та розстріляла за те, що вони дали горілку нашим військовим і отруїли їх, всю роту", - каже у телефонній розмові загарбник.

Крім того, настрої серед окупантів такі, що вони готові розстрілювати власних командирів.

Нагадаємо, раніше із перехоплення СБУ стало відомо, що загарбники вдесятьох зґвалтували 12-річну дівчинку. Слідчі СБУ уже відкрили майже 16 тис. кримінальних проваджень за 438 ст. КК України - порушення законів та звичаїв війни.

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