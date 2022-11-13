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Перехоплення СБУ: загарбники вдесятьох зґвалтували 12-річну дівчинку

Слідчі СБУ уже відкрили майже 16 тис. кримінальних проваджень за 438 ст. КК України – порушення законів та звичаїв війни.

Перехоплення СБУ: загарбники вдесятьох зґвалтували 12-річну дівчинку
Фото: пресцентр СБУ

Росіяни на тимчасово окупованій Луганщині скоїли чергові воєнні злочини. Окупанти зґвалтували 12-річну дівчинку. На окупованій Донеччині жертвою росіян стала жінка.

Про це йдеться у перехопленій розмові окупантів від СБУ.

«Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого», - розповідає дівчині окупант, якого нещодавно мобілізували в РФ і чий підрозділ базується в Кремінній на Луганщині.

Ще один мобілізований з-під Бахмута теж скаржиться на обмеження в пересуванні з цієї ж причини.

«Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем…там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы», - каже він.

Принагідно СБУ нагадує, що відомство системно працює над виявленням воєнних злочинів РФ. Слідчі служби уже відкрили майже 16 тис. кримінальних проваджень за 438 ст. КК України – порушення законів та звичаїв війни.

Раніше з перехоплення стало відомо про паніку у росіян через роботу української артилерії. Виживає лише один окупант із 20.

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