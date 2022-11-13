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Окупанти хочуть назвати Маріуполь "містом військової слави"

Заявлені раніше цифри щодо втрат росіян у Маріуполі не є точними. Втрати значно більші.

Окупанти хочуть назвати Маріуполь "містом військової слави"
Фото: Євген Малолєтка

Окупаційні війська РФ вщент розгромили Маріуполь і вбили десятки тисяч жителів міста. Попри це, так званий парламент "ДНР" звернувся до російської Держдуми з проханням надати Маріуполю статус "міста військової слави".

Про це в телеефірі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За словами чиновника, заявлені раніше цифри щодо втрат росіян у Маріуполі не є коректними. Їх спростовують самі окупанти. За їхніми словами, в боях за місто загинуло від 10 до 20 тисяч ворожого війська. Тому "військова слава" у росіян тут є доволі сумнівною.

"Ми вчора провідували захисників Маріуполя. Вони розповідали, що в росіян було набагато більше втрат, ніж 10 тисяч. Навіть самі окупанти, коли наші перебували в полоні, говорили, що під час штурму Маріуполя втратили до 20 тисяч осіб. Ось така вона російська слава - закидати трупами місто", - заявив Андрющенко.

Радник міського голови висловив упевненість у тому, що Маріуполь буде визволено від загарбників і пообіцяв очистити його від будь-яких згадок про РФ чи СРСР. 

Нагадаємо, що у селищі Старий Крим під Маріуполем місце масового поховання продовжує розширюватись. Там з'явився новий сектор братських могил - №21.

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