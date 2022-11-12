В Укренерго повідомили про відключення 13 листопада

Обмеження електропостачання планується у Києві та 8 областях.

В Укренерго повідомили про деталі відключень електропостачання у неділю, 13 листопада.

З 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

В інших областях України відключень не прогнозуються.

“Маємо зауважити, що будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами”, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголошують, що ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час.

“Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання!”, – додали енергетики.