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В Укренерго повідомили про відключення 13 листопада

Обмеження електропостачання планується у Києві та 8 областях.

В Укренерго повідомили про відключення 13 листопада
Фото: nytimes.com

В Укренерго повідомили про деталі відключень електропостачання у неділю, 13 листопада.

З 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

В інших областях України відключень не прогнозуються. 

“Маємо зауважити, що будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами”, – йдеться у повідомленні. 

В Укренерго наголошують, що ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час.

“Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання!”, – додали енергетики.

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