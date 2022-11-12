Головне за день. Субота, 12 листопада

Сили оборони України встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонької області, повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення. Не знаю, чи є у нас хоча б хтось, хто ще не дивився відео з нашими херсонцями, які зустрічають українських оборонців. Місяці російської окупації, місяці знущань з наших людей, місяці розповідей, що Росія там нібито назавжди… А все одно на вулицях – море українських прапорів. Люди й не думали відмовлятися від України. І світ це зараз бачить. Бачить, що значить, коли українці зустрічають своїх. Бачить, що значить єдність українців. І бачить, чому ми маємо звільнити від окупантів усю нашу землю", - сказав президент.

Детальніше – в новині.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Авіація Сил оборони впродовж доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи. Також до Херсона повернулись та розпочали там роботу представники обласної військової адміністрації.

Росіяни удосконалюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Водночас, продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 12 листопада – в нашій новині.

Наступом ЗСУ на півдні нашої країни, під час якого звільняють окуповані території, керують четверо бригадних генералів та генерал-майор.

"Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування. В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою", - написала в Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Маляр заявила, що контрнаступом на півдні керують:

бригадний генерал Олександр Тарнавський;

генерал-майор Андрій Ковальчук;

бригадний генерал Андрій Грицьков;

бригадний генерал Михайло Драпатий;

бригадний генерал Андрій Гнатов.

Віримо в наших захисників.

Унаслідок сьогоднішньої атаки в одному з житлових районів Запоріжжя впали нерозірвані касетні снаряди.

У зоні можливої детонації розташовані 6 житлових багатоквартирних будинків. Звідти вже розпочали евакуйовувати людей, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

“Частина мешканців виїхали самостійно, частину ми вивозимо муніципальним транспортом до найближчих ТІЦів. Там людей годують та за потреби надають їм медичну допомогу”, – йдеться у повідомленні.

Тимчасова евакуація триватиме до завтра. Будинки та прилегла до них територія перебувають під наглядом співробітників Нацполіції.

Фахівці компанії "Херсонобленерго", що входить до групи компаній VS Energy, розпочинають процес відновлення постачання електроенергії до Херсона.

"Ми повертаємо електроенергію до кожного населеного пункту Херсонщини одразу після звільнення та отримання обов’язкового дозволу військових. На черзі - наш Херсон!" - заявив голова правління "Херсонобленерго" Ігор Сафронов.

У компанії зазначили, що інфраструктура регіону зазнала суттєвих пошкоджень, і роботи з оперативного відновлення енергопостачання на звільнених територіях Херсонської області дуже багато.

У Каховці Херсонської області місцеві колаборанти оголосили "евакуацію" і закликають жителів виїхати до Краснодарського краю Росії.

За словами так званого "глави райадміністрації" Каховки Павла Філіпчука, колаборанти та члени незаконної адміністрації покинуть 15-кілометрову зону на лівому березі Дніпра. Він заявив, що ця територія скоро стане зоною бойових дій та "притягуватиме увагу ЗСУ".

При цьому колаборант повідомив, що окупанти будують у Каховці оборонні укріплення.

Філіпчук додав, що всіх бажаючих "евакуюватися" вивозитимуть до міста Туапсе, і запевнив, що переселенцям видаватимуть по 100 тисяч російських рублів.

Зазначимо, що Каховка перебуває в окупації з першого дня повномасштабної війни, 24 лютого.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба буде готовий розглянути можливість зустрічі з главою російського МЗС Сєргєєм Лавровим на полях саміту АСЕАН в Камбоджі, якщо той попросить провести таку розмову.

Водночас Кулеба наголосив, що РФ продовжує використовувати переговори для створення "димової завіси для своєї агресії" проти нашої держави.

"Україна переможе, це лише питання часу і ціни. І так, деякі здобутки досягаються у військовому плані, але певні здобутки України будуть досягнуті дипломатичним шляхом", – зазначив глава МЗС.

Однак, за його словами, предметом ймовірної розмови з Лавровим в будь-якому разі не буде територіальна цілісність нашої держави.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде ще більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!