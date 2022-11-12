Поліція просить херсонців допомагати виявляти колаборантів

Про це потрібно повідомляти Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України просить херсонців допомагати виявляти колаборантів.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно із іншими підрозділами Нацполіції наразі проводять стабілізаційні заходи на деокупованій території Херсонської області”, – зазначили у міністерстві.

Основне завдання цих заходів – виявлення й притягнення до відповідальності посібників ворога.

“Тому ДВБ НПУ звертається до мешканців звільнених територій: у разі наявної інформації щодо осіб, які сприяли або співпрацювали із окупантами, чи зрадили державі, повідомляти на “гарячу лінію” Департаменту за цілодобовим номером телефону +380 50 352 7277”, – додали у МВС.

Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України. До міста заходять частини ЗСУ, а для російських військових єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон.

Наразі в Херсоні вже почала працювати Нацполіція. Також до міста повернулося керівництво ОВА.