​У Дніпрі чоловік приніс до сервісного центру МВС фейкову посвідку водія, аби поміняти її на справжню

Він зізнався, що купив права в інтернеті.

У Дніпрі працівники сервісного центру Міністерства внутрішніх справ виявили фейкову посвідку водія.

Про це повідомила пресслужба МВС у фейсбуці.

Зазначається, що до сервісного центру звернувся чоловік, аби обміняти посвідчення водія. Свій візит він спланував за допомогою е-запису. Під час стандартної перевірки інформації в Єдиному державному реєстрі МВС адміністратор установи з’ясував, що посвідчення водія цьому громадянину не видавали.

Під час з’ясування обставин чоловік зізнався, що документ придбав на інтернет сайті і користувався ним. Згодом він вирішив обміняти фейковий документ на справжній, щоби водійське з’явилося в "Дії".

"Інформацію щодо цього факту працівники передали в поліцію, а відвідувачу нагадали, що посвідчення водія видають винятково сервісні центри МВС і тільки після успішного складання всіх належних іспитів", - наголосили в МВС.

Нагадаємо, в серпні в Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія. Тепер учні автошкіл мають більше свободи у виборі місця навчання та складання іспитів.