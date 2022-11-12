Колаборанти оголосили "евакуацію" з тимчасово окупованої росіянами Каховки до Туапсе

У Каховці Херсонської області місцеві колаборанти оголосили "евакуацію" і закликають жителів виїхати до Краснодарського краю Росії.

Про це йдеться в заяві так званого "глави райадміністрації" Каховки Павла Філіпчука в Telegram.

За його словами, колаборанти та члени незаконної адміністрації покинуть 15-кілометрову зону на лівому березі Дніпра. Він заявив, що ця територія скоро стане зоною бойових дій та буде "притягувати увагу ЗСУ".

При цьому колаборант повідомив що окупанти будують у Каховці оборонні укріплення.

Філіпчук додав, що всіх бажаючих "евакуюватися" будуть вивозити до міста Туапсе і запевнив, що переселенцям будуть видавати по 100 тисяч російських рублів.

Зазначимо, що Каховка перебуває в окупації з першого дня повномасштабної війни, 24 лютого.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують звільняти Херсонську область від російських загарбників. 31 жовтня російські війська оголосили про евакуацію на Херсонщині у зоні 15 км від Дніпра. Наразі з Криму в бік Дніпра йдуть пусті платформи, а назад повертаються з побитою і цілою технікою рашистів, хоча раніше все відбувалось навпаки.