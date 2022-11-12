У Краматорську відновлюють рух автобусів

З 15 листопада у Краматорську відновлюється рух автобусів за міськими маршрутами громадського транспорту.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

"З наступного вівторка автобуси почнуть обслуговувати маршрути громадського транспорту згідно з наданими переліками", - йдеться у дописі.

Відомо, що перевізники забезпечать курсування не менше ніж 1 одиниці транспорту за визначеними маршрутами, але на тих, де попит більше, кількість транспорту теж буде збільшено. Разом із тим тролейбуси, що тривалий час забезпечували сполучення із селищами, повертаються на свої звичні маршрути.

Також повідомляється, що попередні вісім місяців проїзд у громадському транспорті Краматорська був безкоштовний, але з відновленням автобусного сполучення платний проїзд повертається.

"Вартість квитка за проїзд в тролейбусі становитиме 12 гривень, а в автобусі - 20 гривень", - зазначається в дописі.

Додається також, що всі права пільговиків на безоплатний проїзд перевізники зберігають, весь громадський транспорт працюватиме в звичайному режимі.

Нагадаємо, що у Донецькій області в деяких громадах запрацювали 92 котельні із 97, котрі належать “Донецьктеплокомуненерго”. Наразі триває наповнення системи теплопостачання.