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З березня українці одружувалися втричі частіше, ніж розлучалися, - Мін'юст

Протягом березня-жовтня цього року уклали шлюб 169 775 пар молодят.

З березня українці одружувалися втричі частіше, ніж розлучалися, - Мін'юст
Фото: Facebook/Міністерство юстиції

В Україні з березня по жовтень 2022 року одружилися понад 169 тисяч пар, а розлучилися - понад 56 тисяч.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

"Майже втричі більше шлюбів, ніж розлучень внесено до Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом березня-жовтня цього року. До речі, позитивна тенденція простежується і порівнюючи дані 2022 та 2021 років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом березня-жовтня цього року уклали шлюб 169 775 пар молодят, що на 6 131 більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

А кількість розлучень цьогоріч за вісім вказаних місяців склала 56 974, що майже на 22 тисячі менше, ніж за такий же період минулого року.

Нагадаємо, станом на 1 листопада, з початку війни в Києві одружилися 19 669 пар і народилися 11 304 малюки.

Військовослужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони здоров’я та інші визначені категорії можуть зареєструвати шлюб онлайн, без особистої присутності. Реєстрацію також може засвідчити актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я.

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