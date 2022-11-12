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Ердоган планує поспілкуватися з Зеленським щодо переговорів з Путіним

Турецький лідер хоче обговорити шляхи діалогу.

Ердоган планує поспілкуватися з Зеленським щодо переговорів з Путіним
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує найближчими днями зателефонувати президенту Володимиру Зеленському, щоб дізнатися про його позицію щодо переговорів з Росією.

Про це повідомляє Anadolu.

За словами Ердогана, він розраховує поговорити із Путіним. Турецький лідер хоче "обговорити шляхи діалогу та подальшого кроку у напрямку миру".

Однак він зазначив, що позиції Путіна з цього питання недостатньо, і він має намір порушити цю тему в бесіді із Зеленським.

"Все це дозволить нам зрозуміти, чи зможуть посередницькі зусилля Туреччини наблизити мир? Ну а зараз, для нас важливо зберегти дієвість "зернового коридору", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, що 2 листопада Зеленський з Ердоганом обговорили звільнення українських полонених і політв’язнів.

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