Зеленський з Ердоганом обговорили звільнення українських полонених і політв’язнів

Президент України подякував турецькому колезі за активну участь у збереженні роботи "зернової ініціативи".

Відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Про це йдеться в повідомленні Зеленського у соцмережах.

Глава держави подякував турецькому колезі за активну участь у збереженні "зернової ініціативи", а також за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Обговорили подальші кроки з повернення наших полонених і політв’язнів. У цьому питанні для нас також важлива підтримка Туреччини", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, вчора в Туреччині заявили, що кораблі з українських портів, завантажені зерном, ітимуть під їхнім прапором.

Сьогодні Росія повідомила про повернення до зернової угоди. Завтра, 3 листопада, через "зерновий коридор" мають пройти 8 суден.