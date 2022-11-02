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Зеленський з Ердоганом обговорили звільнення українських полонених і політв’язнів

Президент України подякував турецькому колезі за активну участь у збереженні роботи "зернової ініціативи".

Зеленський з Ердоганом обговорили звільнення українських полонених і політв’язнів
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Про це йдеться в повідомленні Зеленського у соцмережах.

Глава держави подякував турецькому колезі за активну участь у збереженні "зернової ініціативи", а також за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Обговорили подальші кроки з повернення наших полонених і політв’язнів. У цьому питанні для нас також важлива підтримка Туреччини", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, вчора в Туреччині заявили, що кораблі з українських портів, завантажені зерном, ітимуть під їхнім прапором.

Сьогодні Росія повідомила про повернення до зернової угоди. Завтра, 3 листопада, через "зерновий коридор" мають пройти 8 суден.

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