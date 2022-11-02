Росія заявила про повернення до зернової угоди

Росія заявила про повернення до виконання зернової угоди, з якої вона самовільно "вийшла" в суботу.

Про це пишуть прокремлівські медіа з посиланням на міністерство оборони.

Після того, як росіяни оголосили про припинення дотримування угоди, кораблі з українськими зерновими продовжували експорт. В ООН заявили про те, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" не означає втрату нею чинності. Тому інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують збіжжя з українських портів.

Судна не виходили тільки 31 жовтня і сьогодні, 2 листопада.

Згідно з досягнутими в липні домовленностями, з портів "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ" відправляються судна з українськими зерновими. Кораблі прямують до країн Азії, Африки і Європи, агропродукція допомагає деяким країнам уникнути голоду.