​На Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено шестеро людей, серед них - двоє дітей

Росіяни обстрілювали населені пункти області поблизу лінії зіткнення та кордону з РФ.

Минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Харківської області поблизу лінії зіткнення та кордону з РФ. У результаті є поранені серед мирного населення, зокрема - діти.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

"За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в с. Петропавлівка Куп'янського району в результаті російських обстрілів поранення отримала мати 25 років і 2 дітей – 4-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти у тяжкому стані", - написав він.

Крім того, у Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано двох чоловіків (76 та 62 років). У Чугуївському районі отримав поранення та був госпіталізований 70-річний чоловік.

Синєгубов наголосив, що мінна небезпека на деокупованих територіях залишається високою. Так, у вівторок біля селища Липці Харківського району на міні підірвався та отримав поранення 73-річний чоловік.

Нагадаємо, від початку деокупації на Харківщині зафіксували 2316 воєнних злочинів росіян. 76 злочинів було зареєстровано минулої доби.