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Ворог обстрілював Нікополь та Червоногригорівську громаду з РЗСВ

Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Ворог обстрілював Нікополь та Червоногригорівську громаду з РЗСВ
Ілюстративне фото
Фото: Євген Євтушенко

Уночі та вранці 2 листопада російські окупанти вкотре обстрілювали Нікопольський район.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі та ранком росіяни знову тероризували Нікопольщину. Ударили з РСЗВ по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Попередньо, люди не постраждали... У інших районах завдяки нашим військовим ніч минула без «прильотів» і на цю хвилину спокійно", – написав він.

Голова ОВА зазначив, що масштаби руйнацій з’ясовуються.

Нагадаємо, в жовтні Росія обстріляла Нікополь запалювальними боєприпасами, а також атакували місто іранськими дронами

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