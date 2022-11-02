Уряд заборонив розгляд заяв росіян про дозвіл на імміграцію

Заборона діє протягом часу воєнного стану та 30 днів після його скасування.

Кабінет Міністрів України 1 листопада прийняв постанову, якою припинено прийняття та розгляд заяв громадян Росії про оформлення дозволу на імміграцію.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

“На період дії воєнного стану та протягом 30 календарних днів з дня його припинення або скасування територіальними органами/територіальними підрозділами ДМС зупиняється розгляд заяв громадян російської федерації про оформлення дозволу на імміграцію, оформлення та обміну посвідок на постійне чи тимчасове проживання, поданих до набрання чинності цією постановою. Крім того, громадянам рф відмовлятимуть у прийнятті нових заяв”, – йдеться у повідомленні.

Водночас обмеження не поширюються на росіян, які:

є чоловіком чи дружиною громадянина України;

дітьми або батьками громадян України;

повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;

особами, які прослужили у Збройних Силах України три і більше років;

особами, які, відповідно до закону, прибули в Україну для працевлаштування.

Громадяни РФ, які прибули в Україну працевлаштуватися або возз'єднатися з сім'єю, повинні протягом 30 днів з дня набрання чинності цією постановою звернутися до ДМС для обміну посвідки на тимчасове проживання, якщо строк звернення за її обміном настав у період з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності цією постановою.

Нагадаємо, українці, яких депортували в Росію без документів, зможуть оформити посвідчення особи для повернення на Батьківщину без своєї присутності.