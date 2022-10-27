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У Балаклеї до кінця листопада запрацює сервісний центр МВС

Свою роботу поновили територіальні сервісні центри у Святогірську та Покровську.

У Балаклеї до кінця листопада запрацює сервісний центр МВС
Фото: МВС

Сервісні центри МВС поновлюють роботу на деокупованих територіях Харківщини та Донеччини. 

Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

“У деокупованому Чугуєві вже видали 350 посвідчень водія, майже 180 автомобілів перереєстрували з моменту звільнення. Це приміщення зазнало ушкоджень, але не було зруйновано. Майже зруйноване вщент місто Ізюм, тут ми працюємо у мобільних сервісних центрах”, – повідомив Рудик.

Якщо не дозволяють умови, то до звільнених міст приїздять мобільні сервісні центри, які надають громадянам послуги. Щоденно до таких пунктів звертаються 25-35 громадян.

Наразі триває облаштування нового приміщення сервісного центру у звільненому місті Балаклея Харківської області, раніше його тут не було взагалі. Відкриття очікується ближче до кінця листопада.

Також свою роботу поновили територіальні сервісні центри у Святогірську та Покровську. Якщо дозволить оперативна ситуація, то МВС відновить роботу центрів і в інших містах регіону.

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