Німеччина повідомила про передачу Україні двох надводних дронів та РСЗВ

Також Україна отримала від Німеччини інше озброєння.

Німеччина передала Україні чергову партію озброєння та боєприпасів.

Про це стало відомо з даних, оприлюднених на сайті уряду Німеччини.

За тиждень Україна отримала від Німеччини дві реактивні системи залпового вогню MARS II з боєприпасами і чотири самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Також на цьому тижні Україна отримала два надводні дрони. При цьому не повідомляються жодні подробиці про цю техніку.

Німеччина також повідомила про постачання Україні 6,1 тис. артилерійських боєприпасів 155 мм та 186 тис. набоїв до 40-мм гранатомета.

Нагадаємо, Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster і направить до Великої Британії до 70 інструкторів для навчання українських військових.