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На Херсонщині місцевий житель підірвався на невідомому вибуховому пристрої

Росіяни продовжують здійснювати військові злочини.

На Херсонщині місцевий житель підірвався на невідомому вибуховому пристрої
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

У Бериславському районі Херсонської області на невідомому вибуховому пристрої травмувався місцевий житель

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Чоловік на власному подвір’ї зрізав виноград та взяв до рук невідомий предмет, який вибухнув. Нині потерпілий у лікарні з вогнепальним уламковим пораненням руки”. - розповіли в поліції.

Крім того, окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню та артилерії населені пункти Бериславського району. Внаслідок обстрілів було поранено цивільних мешканців, пошкоджено та зруйновано житлові будинки, магазини, аптеки, фермерські господарства та автомобілі. 

Також в поліції повідомили про обстріл російськими військовими автомобілю з цивільними людьми у Олешківській громаді. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, одна дитина поранена.  

Нагадаємо, командування української армії підтвердило наслідки ураження позицій росіян на Херсонщині. В населеному пункті Каїри було знищено до 30 окупантів. Водночас під завалами залишилось понад сто військовослужбовців РФ.

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