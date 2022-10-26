На Херсонщині місцевий житель підірвався на невідомому вибуховому пристрої

У Бериславському районі Херсонської області на невідомому вибуховому пристрої травмувався місцевий житель.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Чоловік на власному подвір’ї зрізав виноград та взяв до рук невідомий предмет, який вибухнув. Нині потерпілий у лікарні з вогнепальним уламковим пораненням руки”. - розповіли в поліції.

Крім того, окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню та артилерії населені пункти Бериславського району. Внаслідок обстрілів було поранено цивільних мешканців, пошкоджено та зруйновано житлові будинки, магазини, аптеки, фермерські господарства та автомобілі.

Також в поліції повідомили про обстріл російськими військовими автомобілю з цивільними людьми у Олешківській громаді. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, одна дитина поранена.

Нагадаємо, командування української армії підтвердило наслідки ураження позицій росіян на Херсонщині. В населеному пункті Каїри було знищено до 30 окупантів. Водночас під завалами залишилось понад сто військовослужбовців РФ.