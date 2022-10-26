Буча отримала автобуси від німецького міста-побратима

Місто Буча на Київщині отримало 10 автобусів від міста-побратима Бергіш Гладбах.

Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

“Кілька місяців тривали перемовини з німецькими колегами і після оформлення належної документації водії, подолавши близько 1800 кілометрів, доставили автобуси до Бучі”, - повідомив Федорук.

Він додав, що тепер у місті створюється комунальне підприємство, яке надаватиме послуги пасажирських перевезень як у Бучанській громаді, так і у сусідніх.

Раніше повідомлялось, що в Бучу доставили 1 тис. ліжок для облаштування укриттів. Ліжка були доставлені у рамках співпраці Бучанської міськради з представниками проекту MSB зі Швеції за підтримки Єврокомісії.