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Видачу продуктових наборів пенсіонерам в Києві відновлять 31 жовтня, - КМДА

Спеціалісти зараз працюють над усуненням проблем. 

Видачу продуктових наборів пенсіонерам в Києві відновлять 31 жовтня, - КМДА
Фото: Марина Хонда

Через російські удари по обʼєктах інфраструктури стався збій в роботі обладнання соцслужб. Через це видачу продуктових наборів пенсіонерам відновлять 31 жовтня.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“У столиці триває відновлення роботи обладнання та мереж після ударів агресора по обʼєктах інфраструктури. Перевантаження працюючого обладнання призвело до збою в роботі апаратури, яка забезпечує функціонування баз соціальних служб столиці”, - повідомили в КМДА. 

Наразі соціальні служби Києва обмежені в доступі до інформації, необхідної для реєстрації та видачі пенсіонерам продуктових наборів. 

Над поновленням доступу до баз даних зараз працюють відповідні спеціалісти. 

Як повідомлялось днями, у Києві близько 30% будинків отримали опалення. Інші підключать вже протягом тижня.

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