В Бучу завезли ліжка для облаштування укриттів

В Бучу на Київщині доставили 1 тис. ліжок для облаштування укриттів.

Про це повідомила пресслужба Бучанської міськради.

“Сьогодні дві фури доставили першу партію, а уже завтра їх оперативно почнуть розвозити і встановлювати”, - повідомили у міськраді.

Зазначається, що ліжка були доставлені у рамках співпраці Бучанської міськради з представниками проекту MSB зі Швеції за підтримки Єврокомісії.

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, українські рятувальники отримали чергову гуманітарну допомогу від естонських партнерів. Цього разу ДСНС отримали 10 мобільних будиночків CONTAINEX.