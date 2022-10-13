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В Бучу завезли ліжка для облаштування укриттів

На Київщині триває процес облаштування укриттів.

В Бучу завезли ліжка для облаштування укриттів
Фото: Пресслужба міськради Бучі

В Бучу на Київщині доставили 1 тис. ліжок для облаштування укриттів. 

Про це повідомила пресслужба Бучанської міськради.

“Сьогодні дві фури доставили першу партію, а уже завтра їх оперативно почнуть розвозити і встановлювати”, - повідомили у міськраді.

Зазначається, що ліжка були доставлені у рамках співпраці Бучанської міськради з представниками проекту MSB зі Швеції за підтримки Єврокомісії. 

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, українські  рятувальники отримали чергову гуманітарну допомогу від естонських партнерів. Цього разу ДСНС отримали 10 мобільних будиночків CONTAINEX.

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