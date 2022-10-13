Рятувальники ДСНС не будуть зрізати замки з укриттів у Києві, - Єнін

Бійці ДСНС не зрізатимуть замки із закритих столичних укриттів.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посилання на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна.

“Що стосується рятувальників з підрозділів ДСНС, то вони не мають законних причин для таких дій, а тому вони цим точно займатися не будуть”, - сказав Єнін.

Він наголосив, що відповідно до Кодексу цивільного захисту, відповідальність за належну роботу об’єктів укриття несуть місцеві адміністрації.

“Тут так само варто уточнити, що мова йшла (можливо – ред.) про рятувальників Київської служби порятунку, які, ймовірно, для таких дій мають напрацьовані кроки. Але це краще вони самі зможуть пояснити”, - підкреслив Єнін.

Перший заступник голови МВС повідомив, що громадяни мають повідомляти наявну інформацію про закриті укриття, які визначені як діючі. Після цього МВС вживатиме заходи і буде взаємодіяти з місцевими адміністраціями для забезпечення належного функціонування укриттів.

Єнін зазначив, що на сайті ДСНС є карта укриттів, і кожна людина може з легкістю встановити, де знаходиться найближчий об’єкт укриття, за допомогою смартфону.

“Окрім того, комунальні підприємства, що здійснюють транспортні послуги, так само зорієнтовані на встановлення всіх тих об’єктів укриття, які знаходяться поблизу маршруту руху відповідних маршрутів. І саме водії можуть зорієнтувати пасажирів про те, де можна найближчим часом сховатися від ймовірного ракетного обстрілу”, - підсумував перший заступник голови МВС..

Нагадаємо, раніше КМДА повідомила, що всі укриття, які належать до Фонду захисних споруд, мають бути відкриті та доступні для мешканців під час повітряної тривоги. Якщо укриття лишатимуться закритими, рятувальники зрізатимуть замки, щоб люди змогли потрапити у захисні споруди.