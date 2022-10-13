Росія планує підірвати "Турецький потік", щоб примусити Німеччину запустити "Північний потік-2", - МЗС

Росія має плани щодо пошкодження "Турецького потоку".

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

"Спроби Росії схилити європейські уряди до поступок, зокрема зняття санкцій, за допомогою енергетичного шантажу зазнали поразки. Вимоги платити за газ в рублях, зупинка постачання газу через нібито "технічні" причини та інші методи не мали жодного успіху. Натомість Європа продемонструвала силу та почала активну диверсифікацію та відмову від енергоресурсів шантажиста. Тому Путін вирішив перейти від шантажу до тероризму — фізичного пошкодження енергетичної інфраструктури", - йдеться в заяві МЗСУ.

РФ хоче зруйнувати шляхи постачання і змусити Німеччину запустити "Північний потік-2".

В міністерстві наголосили, що наша держава веде постійний моніторинг російських дій, які "мають ознаки підготовки до втілення цієї стратегії, та інформує партнерів про них".

"Президент України Володимир Зеленський публічно попередив про підготовку Росії до можливого пошкодження української газотранспортної інфраструктури, зокрема під приводом провокацій на території самої Росії, з метою примусу Німеччини до запуску Північного потоку 2. Ми також володіємо даними щодо можливих аналогічних планів Росії щодо "Турецького потоку", - зазначили в МЗС.

Частиною стратегії Кремля є звинувачення України та інших західних країн у нібито плануванні чи здійсненні якихось дій проти енергетичної інфраструктури, йдеться в заяві. Попри це наша держава категорично відкидає такі звинувачення і закликає партнерів не піддаватися на маніпуляції РФ.

В МЗС наголосили - партнерам України необхідно "зайняти вже зараз тверду позицію та публічно заявити, що запуску Північного потоку 2 чи зняття з Росії санкцій не буде за жодних умов".

"Ми закликаємо партнерів не зволікати з чітким сигналом в бік Москви, який змусить її відмовитися від терористичних планів. Зберігаючи єдність та твердість, ми змусимо російський енергетичний тероризм зазнати поразки так само, як зазнав поразки її енергетичний шантаж", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, днями на нараді з постійними членами Радбезу президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Україна нібито намагалася підірвати "Турецький потік" і вже "вчинила" три теракти щодо Курської АЕС.