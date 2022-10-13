На російській Бєлгородщині підірвали склад з боєприпасами

У Бєлгородському районі Росії, що неподалік від українського кордону, ЗСУ підірвали склад із боєприпасами.

Інформацію підтвердив губернатор Бєлгородської області.

Після обстрілів боєприпаси здетонували. Росіяни кажуть, що жертв і потерпілих немає.

Жителів селища, де підірвали склад, почали евакуйовувати.

Нагадаємо, українські ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і два склади боєприпасів росіян.