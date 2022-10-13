Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
Ракетний терор: що робити українцям
Ракетний терор: що робити українцям
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На російській Бєлгородщині підірвали склад з боєприпасами

Жителів почали евакуйовувати.

У Бєлгородському районі Росії, що неподалік від українського кордону, ЗСУ підірвали склад із боєприпасами.

Інформацію підтвердив губернатор Бєлгородської області.

Після обстрілів боєприпаси здетонували. Росіяни кажуть, що жертв і потерпілих немає.

Жителів селища, де підірвали склад, почали евакуйовувати.

Нагадаємо, українські ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і два склади боєприпасів росіян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також