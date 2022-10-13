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Естонія передала ДСНС партію мобільних будиночків

Житлові контейнери вже готові для проживання.

Естонія передала ДСНС партію мобільних будиночків
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області

Сьогодні, 13 жовтня, українські  рятувальники отримали чергову гуманітарну допомогу від естонських партнерів. Цього разу ДСНС отримали 10 мобільних будиночків CONTAINEX.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що ці житлові контейнери адаптовані для проживання, в них є житлова та душова кімната, а також вбиральня. Тепло забезпечують теплові насоси повітряного типу. 

За допомогою цих будинків рятувальники зможуть забезпечити тимчасове тепло та притулок у найбільш критичних районах.

Нагадаємо, у вересні ДСНС отримала від ОБСЄ комплекти спеціальних костюмів захисту. Рятувальники отримали 200 комплектів спеціальних костюмів захисту Tychem 6000F із захисними чоботами та рукавичками отримала як гуманітарну допомогу.

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