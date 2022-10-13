Ракетний терор: що робити українцям
Ракетний терор: що робити українцям
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
Через обстріли на Львівщині виведено з ладу чотири важливі електропідстанції
Через обстріли на Львівщині виведено з ладу чотири важливі електропідстанції
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
ГоловнаСвіт

Німеччина передала Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana

На сьогодні воєнну допомогу Німеччині в Україні оцінено в $1,5 млрд.

Німеччина передала Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana
САУ Zuzana
Фото: uk.wikipedia.org

Німеччина надала Україні 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані федерального уряду.

Дальність пострілів 155-мм артилерійських знарядь сягає 41 км. Крім того, Німеччина поставила Україні 10 понтонно-мостових машин.

У вересні ФРН передала Україні шість зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard, довівши їхню загальну кількість до 30 одиниць.

ЗСУ отримали 59 тис. снарядів для ЗСУ Gepard, п'ять 227-мм реактивних систем залпового вогню M270 MARS. Крім того, Києву влітку було передано 12 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.

ЗСУ також отримали 23,8 тис. протитанкових ракетних комплексів Panzerfaust 3 з більш ніж 3 тис. ракет, близько 15 тис. протитанкових мін, 54 бойові машини піхоти М113 та 3,2 тис. переносних зенітних ракетних комплексів.

На сьогодні воєнну допомогу Німеччині в Україні оцінено в $1,5 млрд.

Нагадаємо, вчора Україна представила учасникам в рамках контактної групи “Рамштайн-6” результати щодо забезпечення контролю над зброєю, отриманою від міжнародних партнерів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також