Німеччина передала Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana

На сьогодні воєнну допомогу Німеччині в Україні оцінено в $1,5 млрд.

Німеччина надала Україні 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані федерального уряду.

Дальність пострілів 155-мм артилерійських знарядь сягає 41 км. Крім того, Німеччина поставила Україні 10 понтонно-мостових машин.

У вересні ФРН передала Україні шість зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard, довівши їхню загальну кількість до 30 одиниць.

ЗСУ отримали 59 тис. снарядів для ЗСУ Gepard, п'ять 227-мм реактивних систем залпового вогню M270 MARS. Крім того, Києву влітку було передано 12 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.

ЗСУ також отримали 23,8 тис. протитанкових ракетних комплексів Panzerfaust 3 з більш ніж 3 тис. ракет, близько 15 тис. протитанкових мін, 54 бойові машини піхоти М113 та 3,2 тис. переносних зенітних ракетних комплексів.

На сьогодні воєнну допомогу Німеччині в Україні оцінено в $1,5 млрд.

Нагадаємо, вчора Україна представила учасникам в рамках контактної групи “Рамштайн-6” результати щодо забезпечення контролю над зброєю, отриманою від міжнародних партнерів.