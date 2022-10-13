Протягом десятиліття США вперше доведеться стримувати дві великі ядерні держави, – Байден

Йдеться про російський арсенал і китайські запаси, що збільшуються.

Адміністрація Джо Байдена попереджає, що протягом десятиліття США вперше доведеться стримувати дві великі ядерні держави.

Йдеться про російський арсенал і китайські запаси, що збільшуються, пише The Guardian.

Згідно з оцінкою Федерації американських вчених, Китай має приблизно 350 ядерних боєголовок, Росія у своєму арсеналі налічує 5977, а США – 5428. Проте Пентагон вважає, що до 2030 року китайські сили зростуть до понад 1000 боєголовок, що зробить Китай третьою за потужністю ядерною державою.

Нова президентська стратегія національної безпеки США показує Китай як потужнішого довгострокового конкурента, а Росію як безпосередню руйнівну загрозу, на що вказує її ядерна політика щодо України. Байден попереджає, що загроза може зрости, оскільки російські війська продовжують зазнавати поразок на полі бою.

“Звичайні військові сили Росії будуть ослаблені, що, ймовірно, посилить залежність Москви від ядерної зброї у її військовому плануванні”, – йдеться в плані стратегії.

План мали опублікувати навесні, але публікацію відклали через вторгнення Росії в Україну.

Володимир Путін погрожував використати “всі засоби” для захисту території Росії, до якої він включив анексований у 2014 році Крим і чотири регіони України, на які він зараз претендує. Нова стратегія передбачає, що підтримка США українського опору не постраждає від таких загроз.

“Сполучені Штати не дозволять Росії або будь-якій державі досягти своїх цілей шляхом використання або погрози застосування ядерної зброї”, – йдеться в документі.

У передмові Байден порівнює типи загроз від Москви і Пекіна. “Росія становить безпосередню загрозу вільній і відкритій міжнародній системі, необачно зневажаючи сьогодні основні закони міжнародного порядку, як показала її жорстока агресивна війна проти України”, – пише президент.

Водночас він описує Китай як “єдину країну, яка має як намір змінити міжнародний порядок, так і економічну, дипломатичну, військову та технологічну міць для досягнення цієї мети”.

У політичному документі Пекін зображується як “найсерйозніший геополітичний виклик Америки”.

Нагадаємо, Байден вважає, що загроза з боку президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю є найбільшою з часів Карибської кризи.