В Україну прибули чергові HIMARS, - Резніков

Україна отримала від США ще одну партію РСЗВ HIMARS.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
“4 додаткових HIMARS від наших американських партнерів прибули!” - написав Резніков.
Міністр подякував президенту Байдену та голові Пентагону Ллойду Остіну, і анонсував чергові новини - ймовірно, із зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбудеться вже сьогодні, 12 жовтня.
4 additional HIMARS from our 🇺🇲 partners have arrived!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022
I thank @POTUS Joe Biden @SecDef Lloyd Austin III & the American people.
HIMARS time:good time for Ukrainians and bad time for the occupiers.
Great news on the eve of #Ramstein 6, where I’m going tomorrow. There will be more.
Нагадаємо, влада США працює над прискоренням доставки систем протиповітряної оборони (ППО) Україні найближчим часом.