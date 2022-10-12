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В Україну прибули чергові HIMARS, - Резніков

Ця зброя чудово показала себе під час війни з РФ. 

В Україну прибули чергові HIMARS, - Резніков
Фото: Генштаб

Україна отримала від США ще одну партію РСЗВ HIMARS.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков

“4 додаткових HIMARS від наших американських партнерів прибули!” - написав Резніков.

Міністр подякував президенту Байдену та голові Пентагону Ллойду Остіну, і анонсував чергові новини - ймовірно, із зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбудеться вже сьогодні, 12 жовтня.

Нагадаємо, влада США працює над прискоренням доставки систем протиповітряної оборони (ППО) Україні найближчим часом.

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