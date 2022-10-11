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На Київщині збільшують кількість відключних від енергопостачання абонентів

Через російські обстріли на Київщині є проблеми з енергопостачанням.

На Київщині збільшують кількість відключних від енергопостачання абонентів
Фото: dtek-kem.com.ua

На території Київщини ввечері 11 жовтня залишається складна ситуація із електропостачанням. 

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські регіональні електромережі.

“Дефіцит потужності збільшується і ми на вимогу НЕК Укренерго вимушені збільшувати кількість відключених клієнтів, тому наразі обмеження застосовуються для обох черг”, - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що за розпорядженням НЕК Укренерго через дефіцит потужності було тимчасово обмежено електропостачання до частини 1-ої черги.  

  • 1 черга – 6.00-10.00, 14.00-18.00 та 22.00-02.00
  • 2 черга – 10.00-14.00, 18.00-22.00 та 02.00-06.00

“Якщо ваш населений пункт повторюється в кількох чергах – не хвилюйтесь це означає, що відключення буде стосуватись різних вулиць. При цьому тривалість відключення вулиці не буде перевищувати 4 години”, - запевнили енергетики. 

В компанії закликали споживачів не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники, тощо) під час ранкового та вечірнього піків споживання з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00. 

Нагадаємо, у Києві та Київській області через обстріл Росією енергетичної інфраструктури запровадили графіки погодинного відключення електроенергії.

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