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Електропостачання у Львові має 99% містян (оновлено)

Вода завтра буде у всіх.

Електропостачання у Львові має 99% містян (оновлено)
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Електропостачання у Львові відновили майже на 100%. Без живлення залишаються окремі будинки – там працюють аварійні служби. 

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Також відновили електропостачання у 90% населених пунктів у районах Львівської області. 

Через вранішні ракетні удари в області без живлення були 1040 населених пунктів. 

“Щоб допомогти нашій енергетичній системі пройти це випробування, маємо максимально зменшити споживання електроенергії у період з 17:00 по 22:00”, – зазначив він.

Окрім того, Козицький повідомив, що водопостачання у Львові відновили на 70%.

Оновлення. Відповідно до інформації міського голови Андрія Садового, електроенергію у Львові відновлено на 99%. 

Громадський транспорт від завтра курсуватиме у звичному режимі. Вода до ранку буде у всіх. 

Нагадаємо, згідно з інформацією Козицього, 10 жовтня по області було випущено 15 ракет, частину з них збила ППО.

Внаслідок обстрілу росіян сталося влучання по об’єктах критичної інфраструктури у восьми областях і столиці.

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