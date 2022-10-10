Прем'єр-міністр Ізраїлю Лапід засудив російську атаку на Україну

Голова уряду Ізраїлю Яїр Лапід відреагував у Twitter на сьогоднішні ракетні удари Росії по території України.

“Я рішуче засуджую напади Росії на мирне населення в Києві та інших містах України”, - написав Лапід.

Він також висловив щирі співчуття родинам загиблих та українському народу.

I strongly condemn the Russian attacks on the civilian population in Kyiv and other cities across Ukraine. I send our sincere condolences to the families of the victims and the Ukrainian people. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) October 10, 2022

Нагадаємо, станом на 21:00 10 жовтня кількість жертв внаслідок ракетних обстрілів в Україні становить 14 осіб, травмовано 97 осіб. Внаслідок обстрілу росіян вранці 10 жовтня сталося влучання по об’єктах критичної інфраструктури у восьми областях і столиці.

Російські війська обстрілювали територію України з Каспійського та Чорного морів, використовуючи весь спектр наявних у них ракет.