Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Головною темою обговорення була ППО. Нині це пріоритет номер один у нашій оборонній співпраці”, - розповів Зеленський.

Він нагадав, що лідерство Америки дуже важливе для України у питанні жорсткої позиції G7 та підтримки нашої резолюції на Генеральній Асамблеї ООН.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Великої Британії Ліз Трасс, а також з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. В розмові з останнім мова йшла, серед іншого, про посилення української ППО.