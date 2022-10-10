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Зеленський провів термінову розмову з Шольцом і Макроном

Йшлося про посилення української ППО та необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції

Зеленський провів термінову розмову з Шольцом і Макроном
Володимир Зеленський на засіданні РНБО
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів термінові розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це голова держави повідомив у твіттері. 

Зокрема, з Шольцом вони домовилися про скликання термінового засідання групи G7, де заплановано виступ Зеленського. 

"Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури", – зазначив президент.

У розмові з Макроном йшлося про посилення української ППО та необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, посилення тиску на РФ.

"Франція пліч-о-пліч з Україною", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія нанесла кілька хвиль ракетних ударів по українських містах. Деякі з них знеструмлені. Загалом в напрямку України зранку випустили 75 ракет і безпілотників. 

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