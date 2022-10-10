Зеленський провів термінову розмову з Шольцом і Макроном

Йшлося про посилення української ППО та необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції

Президент України Володимир Зеленський провів термінові розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це голова держави повідомив у твіттері.

Зокрема, з Шольцом вони домовилися про скликання термінового засідання групи G7, де заплановано виступ Зеленського.

"Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури", – зазначив президент.

Домовилися з @OlafScholz, канцлером 🇩🇪, яка головує у #G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022

У розмові з Макроном йшлося про посилення української ППО та необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, посилення тиску на РФ.

"Франція пліч-о-пліч з Україною", – зазначив Зеленський.

Також провів термінову розмову з @EmmanuelMacron. Обговорили посилення нашої ППО, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, посилення тиску на РФ. Франція пліч-о-пліч з Україною. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія нанесла кілька хвиль ракетних ударів по українських містах. Деякі з них знеструмлені. Загалом в напрямку України зранку випустили 75 ракет і безпілотників.