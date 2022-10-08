Указ президента про визнання “північних територій” частиною Японії підтверджує відданість України міжнародному праву, – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили про те, що указ про визнання "північних територій" частиною Японії підтверджує прихильність України міжнародному праву.

Відповідна заява опублікована на сайті МЗС 8 жовтня.

Підписання президентом України Володимиром Зеленським указу № 692/2022, що підтверджує повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією РФ, підтверджують прихильність України загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права.

"Ухвалення Верховною Радою України “Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства щодо Північних територій Японії” та підписання зазначеного указу президента України є важливими кроками, які відновлюють історичну справедливість та підтверджують відданість України загальновизнаним принципам та нормам міжнародного права", – йдеться в заяві.

"МЗС України послідовно наголошує, що у сучасному світі немає місця для застосування сили з метою порушення суверенітету і територіальної цілісності будь-якої держави світу всупереч міжнародному праву. Росія, як країна-агресор має понести усю відповідальність за свої дії з порушення суверенних кордонів України та інших держав світу", – додали в українському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ про визнання чотирьох островів Курильського архіпелагу, так званих "північних територій", територією Японії 7 жовтня.

"Україна підтверджує свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією Російської Федерації. Сьогодні я підписав відповідний указ... є заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення. Росія не має ніякого права на ці території. Всі в світі це добре знають. І треба, нарешті, діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою", – сказав президент у відеозверненні ввечері 7 жовтня.