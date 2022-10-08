Український експорт у країни Європейського Союзу досягає довоєнного рівня: ситуація в економіці та фінансових ринках
Український експорт у країни Європейського Союзу досягає довоєнного рівня: ситуація в економіці та фінансових ринках
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Герман Галущенко: Росіяни вкрали в Чорнобилі оленячі роги, рівень їхнього опромінення – просто катастрофа
Герман Галущенко: Росіяни вкрали в Чорнобилі оленячі роги, рівень їхнього опромінення – просто катастрофа
Мешканка Буковини у багажнику автівки намагалася перевезти через кордон військовозобов’язаного
Мешканка Буковини у багажнику автівки намагалася перевезти через кордон військовозобов’язаного
Голоси ОПЗЖ: хто у Верховній Раді далі крутить російську “шарманку”
Голоси ОПЗЖ: хто у Верховній Раді далі крутить російську “шарманку”
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
ГоловнаПолітика

Указ президента про визнання “північних територій” частиною Японії підтверджує відданість України міжнародному праву, – МЗС

Документ підтверджує повагу України до суверенітету і територіальної цілісності Японії.

Указ президента про визнання “північних територій” частиною Японії підтверджує відданість України міжнародному праву, – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили про те, що указ про визнання "північних територій" частиною Японії підтверджує прихильність України міжнародному праву.

Відповідна заява опублікована на сайті МЗС 8 жовтня. 

Підписання президентом України Володимиром Зеленським указу № 692/2022, що підтверджує повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією РФ, підтверджують прихильність України загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права.

"Ухвалення Верховною Радою України “Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства щодо Північних територій Японії” та підписання зазначеного указу президента України є важливими кроками, які відновлюють історичну справедливість та підтверджують відданість України загальновизнаним принципам та нормам міжнародного права", – йдеться в заяві.

 

"МЗС України послідовно наголошує, що у сучасному світі немає місця для застосування сили з метою порушення суверенітету і територіальної цілісності будь-якої держави світу всупереч міжнародному праву. Росія, як країна-агресор має понести усю відповідальність за свої дії з порушення суверенних кордонів України та інших держав світу", – додали в українському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ про визнання чотирьох островів Курильського архіпелагу, так званих "північних територій", територією Японії 7 жовтня.

"Україна підтверджує свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією Російської Федерації. Сьогодні я підписав відповідний указ... є заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення. Росія не має ніякого права на ці території. Всі в світі це добре знають. І треба, нарешті, діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою", – сказав президент у відеозверненні ввечері 7 жовтня.

 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також